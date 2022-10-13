Beyaz Saray: “Üretim kesintisi Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azalta

Suudi Arabistan'ın lider bir rol oynadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkelerini petrol üretiminin kesintisine zorladığını ifade edem Kirby, birden fazla OPEC üyesinin Suudi Arabistan'ın baskısına karşı çıktığını ve oylama yapma gereği hissettiklerini söyledi. Kirby, Suudi Arabistan'ın kararına hangi üyelerin karşı çıktığını söylemeyeceğini, üyelerin kendilerinin açıklama yapmasını beklediğini aktardı.

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