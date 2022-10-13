İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyaz Saray: “Üretim kesintisi Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azalta

Beyaz Saray: “Üretim kesintisi Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azalta
Beyaz Saray: “Üretim kesintisi Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azalta

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararını eleştirerek, “Üretim kesintisi Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azaltacak" dedi.

Suudi Arabistan'ın lider bir rol oynadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkelerini petrol üretiminin kesintisine zorladığını ifade edem Kirby, birden fazla OPEC üyesinin Suudi Arabistan'ın baskısına karşı çıktığını ve oylama yapma gereği hissettiklerini söyledi. Kirby, Suudi Arabistan'ın kararına hangi üyelerin karşı çıktığını söylemeyeceğini, üyelerin kendilerinin açıklama yapmasını beklediğini aktardı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.