Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı raporu açıklaması

2018 yılında ABD Kongresinde gizli olarak yayınlanan raporun gizliliğinin kaldırılarak açıklanacak olması ABD Başkanı Joe Biden'in Suudi Arabistan ile ABD arasındaki yakın ilişkilerden uzaklaşma isteğinin bir parçası olarak görülüyor.

ABD Haber alma teşkilatlarında konu ile ilgili 4 kişi tarafından hazırlanmış olan raporda cinayetin sorumlusu olarak tahtın varisi Mohammed Bin Salman'ın tek sorumlu olarak gösterilmesi bekleniyor.

Biden'in bugün 85 yaşındaki Suudi Kral ile görüşeceğini açıklayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, raporun da yayınlanmaya hazırlandığını belirtti.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi Arabistan daha önce cinayetin kural dışı, kendi kendine hareket eden bir grup tarafından işlendiğini açıklamıştı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

