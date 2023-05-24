Beyaz Saray'dan Rusya'ya tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri tepkisi

ABD, Rusya'ya The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich nedeniyle tepki gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Gershkovich'in tutukluluk süresinin 3 ay uzatılmasının sorumsuz ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rusya'da 30 Mart'ta ordunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Gershkovich'in, tutukluluk süresi 23 Mayıs'ta mahkeme kararıyla 30 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

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