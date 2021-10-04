Beyaz Saray'dan sosyal medya şirketlerine yeni düzenleme sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine ilişkin iddialara değindi. Özellikle Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarına değinen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin Başkan Joe Biden ve ABD Kongresi'nin gündeminde olduğunu belirtti. Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin uzun süredir tartışıldığının altını çizen Psaki, “Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı ortada" ifadelerini kullandı.

Facebook'un yanlış bilgiler biriminin eski çalışanlarından Frances Haugen, Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıranın kendisi olduğunu açıklamıştı. ABD medyasına verdiği röportajda belgeleri sızdırdığını itiraf eden Haugen, şirketin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini ileri sürmüştü. Haugen ayrıca, Facebook'un önceliğinin nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kar etmek olduğunu söylemişti.