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Beyaz Saray'dan Zelenskiy'in ABD ziyaretine doğrulama

Beyaz Saray'dan Zelenskiy'in ABD ziyaretine doğrulama
Beyaz Saray'dan Zelenskiy'in ABD ziyaretine doğrulama

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretini doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD'nin Ukrayna'ya olan kalıcı taahhüdünü göstermek için Zelenskiy'i başkent Washington D.C'ye davet ettiğini kaydeden Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşması beklenen Zelenskiy'i 21 Aralık'ta Beyaz Saray'da karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, “300 gün önce Rusya, Ukrayna'ya yönelik acımasız bir saldırı başlattı. Buna karşın Başkan Biden, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunan Ukrayna halkını desteklemek için dünyayı bir araya getirdi” dedi. Jean-Pierre, Biden'ın ziyaret kapsamında Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılacak güvenlik paketini açıklayacağını dile getirerek, bu ziyaretin ABD'nin Ukrayna'ya yönelik ekonomik, insani ve askeri yardım konusunda kararlı bağlılığını gözler önüne sereceğini ifade etti.

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