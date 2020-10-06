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Beyaz Saray'ın ardından Pentagon'da Covid-19 alarmı

Beyaz Saray'ın ardından Pentagon'da Covid-19 alarmı
Beyaz Saray'ın ardından Pentagon'da Covid-19 alarmı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve birkaç kuvvet komutanı, orduda artan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından kendilerini karantinaya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey isimlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) alarma geçti. Amerikan basınına konuşan bir Pentagon yetkilisi, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Pazartesi günü Covid-19'a yakalandığının açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin ve birkaç kuvvet komutanının daha kendilerini karantinaya aldığını duyurdu. Yetkili, Orgeneral Milley'nin önlem olarak çalışmalarına evden devam ettiğini belirterek son testinin negatif çıktığını aktardı.

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