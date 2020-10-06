Beyaz Saray'ın ardından Pentagon'da Covid-19 alarmı

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey isimlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) alarma geçti. Amerikan basınına konuşan bir Pentagon yetkilisi, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Pazartesi günü Covid-19'a yakalandığının açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin ve birkaç kuvvet komutanının daha kendilerini karantinaya aldığını duyurdu. Yetkili, Orgeneral Milley'nin önlem olarak çalışmalarına evden devam ettiğini belirterek son testinin negatif çıktığını aktardı.