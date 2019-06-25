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Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham’ın olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham'ın olduğunu açıkladı. Trump, “Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray'ın bir sonraki sözcüsü ve iletişim direktörü olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

Grisham uzun süredir Melania Trump'ın baş sözcüsü ve iletişim direktörü olarak çalışıyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bıraktığını duyurmuştu.  

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