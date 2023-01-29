Beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi

Kastamonu'nun yüksek kesimleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı, İhsangazi ilçesi, Küre Dağlarının yüksek kesimlerinde etkili oldu. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi, beyaz örtüyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Sis ve karla kaplanan Ilgaz Dağının etekleri dron ile havadan görüntülendi.

Yasin Ciğerci - Bedirhan Göksu



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