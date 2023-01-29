İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun yüksek kesimleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı, İhsangazi ilçesi, Küre Dağlarının yüksek kesimlerinde etkili oldu. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi, beyaz örtüyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Sis ve karla kaplanan Ilgaz Dağının etekleri dron ile havadan görüntülendi.

Yasin Ciğerci - Bedirhan Göksu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.