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Beyazıt'ta esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu

Beyazıt'ta esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
Beyazıt'ta esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu

Fatih Beyazıt'ta esnaflar arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Taburelerle güvenlik kameralarının kırılmaya çalışıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyazıt'ta esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu - Tıkla İzle

Olay, bu sabah saat 07:30 sıralarında Beyazıt'ta tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan komşu iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları birbirine girdi. Çıkan kavgada birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran esnafı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Birbirlerine sopa ile saldıran şahısları daha sonra vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Taburelerle kameraları kırmaya çalıştılar

Sabah erken saatlerde meydana gelen kavgada 2 komşu esnaf çalışanları ile iş yeri sahipleri arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldıran şahıslardan bir tanesi tabure ile güvenlik kameralarını kırmaya çalıştığı görülüyor. Öte yandan 2 komşu arasında daha önce de kavga ettiği, aralarındaki husumet nedeniyle daha öncede kavga ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Selim Bayraktar - İsmet Aktaş - Burak Uğur

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