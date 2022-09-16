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Beyazıt'ta tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

Beyazıt'ta tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada
Beyazıt'ta tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

Fatih'te kavga ediyormuş gibi yaparak aralarına aldıkları vatandaşın cebindeki 7 bin 500 doları 'tantanacılık' yöntemiyle çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri cadde esnafı tarafından yakalanarak darp edildi.

Beyazıt’ta tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Olay, 2 Eylül günü Beyazıt Gedikpaşa'da saat 15.40'ta meydana geldi. İddialara göre, döviz bürosundan çıkan bir turisti hedef alan şüpheliler, bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı. Kavga ederken turistin üstüne doğru giden şüpheliler, ‘tantanacılık' yöntemiyle cebindeki 7 bin 500 doları çaldı. Şüpheliler kavga ederek koşmaya devam ederken, turist adam cüzdanının çalındığını fark etti. Yaşanan hırsızlığı fark eden cadde esnafı, şüphelilerden birini kovalayarak yakalamayı başardı. Yakaladıkları şüpheliyi darp eden esnaf, olay yerine polis çağırdı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

Hırsızlık anları caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin bir anda kavga etmeye başlayarak turistin üstüne doğru gittiği, adamın cebinden parayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Caner Sönmez – Davut Has

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