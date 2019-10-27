Beyin kanaması geçiren çift yardım bekliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Alp ailesinden anne Ceyhan Alp, beyin kanaması geçirdi. Hayrullah Alp, eşine refakat etmek için hastanedeyken kendisi de beyin kanaması geçirdi. Maddi imkansızlıklarla boğuşan aile, yardım bekliyor. Hayrullah Alp'in eşi Ceyhan Alp, kendisinin de eşi gibi beyin kanaması geçirdiğini fakat bir buçuk ay içinde toparlandığını söyledi. Ceyhan Alp, “5 oğlumdan 4 tanesi öğrenci, biri Adana'da, biri İzmit'te diğer 2'si de Diyarbakır'da, diğer oğlum ise asker. Maddi borçlardan dolayı, elektrik, su, bakkal ve çevreye olan borçlarımızdan dolayı hastalandım. Eşim benim yanımda refakatçi olarak kalıyordu. Eşim de böbrek hastalığından dolayı diyalize girip çıkıyordu. Son gün geldi, ateşi vardı, tansiyonu yükseldi. Eşime telefon geldi, borçlarını istedikleri için kafaya takmış, ben hastanedeyim üzülmeyeyim diye bana da bir şey anlatmıyor. Birden bire eşim beyin kanaması geçirdi, 5 aydır hastanedeyiz” dedi.

Eşinin 7 yıldır böbrek yetmezliği ve KOAH hastalığı olduğunu anlatan anne Alp, elektrik ve su borçlarını ödeyemediklerini, borçlarının 28 bin lira olduğunu aktardı. Acılı kadın kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Murat Başal

