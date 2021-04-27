Beyin ölümü gerçekleşince yakınları organlarını bağışladı

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde balık restoranı sahibi Yüksel Günaydın'ın eşi Fatma Günaydın (60) geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Günaydın'ın yapılan tahlil ve tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Yapılan beyin ameliyatın ardından oluşan komplikasyon sonrası yapılan müdahalelere rağmen Fatma Günaydın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen Fatma Günaydın'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Fatma Günaydın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Mehmet Bülent Alp

