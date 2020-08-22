'Beyin pili Alzheimer tedavisi için umut vadediyor'

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, beyin pili ameliyatlarının hareket bozukluklarına ilave olarak birçok hastalık için umut vadettiğini açıkladı. Dr. Zırh, Parkinson hastalarının beyin pili ameliyatı sonrasında normale yakın yaşamlarına dönebildiğine dikkati çekerek “Beyin piliyle hastalarımızı yeniden hayata bağlayabiliyoruz. Yardımsız yaşayamayan, başkalarına bağımlı bir hayat süren hastalar ameliyat sonrasında gerekli pil ayarlamalarının yapılmasının ardından eski sağlıklı günlerine yakın hallerine dönebiliyorlar” dedi.

“Psikolojik hastalıklara çözüm olabilir”

Hareket bozuklukları dışındaki hastalıkların da beyin pili ile tedavisi için çalışmaların sürdüğüne değinen Dr. Zırh, şöyle devam etti: “Bu hastalıklarda adım adım gidersek, bize sonuçları en yakın görünen sara hastalığı araştırmaları. Olumlu sonuçlar yoğunlaştığında ve tedavi için ortak hedefler konusunda fikir birliği sağlandığında biz de ilaç tedavisine yeterli yanıt vermeyen sara hastalarına beyin pili uygulamaları ile yardımcı olabileceğiz. İkinci adımda ise ağır depresyon ve obsesif-kompulsif-nevroz gibi psikolojik hastalıkların tedavisi geliyor. Amerika ve Kanada'da bu alanlardaki çalışmalarda hayli olumlu sonuçlar alındığını, ancak sara hastalığının tedavisinde olduğu gibi herkesçe kabul edilen ortak bir hedef konusunda henüz fikir birliği sağlanamadığını biliyoruz.”

“Hafızanın geri çağrılmasında rol alabilir”

Dr. Zırh, beyin pilinde ileri vadede ise Alzheimer gibi beyinde belli bölgelerdeki problemleri nedeniyle hafıza ve hatırlama sorunu yaşayan hastalar ile obezitenin yer aldığına dikkati çekerek şu bilgileri verdi: “Obezitede bir kişinin beynindeki iştah merkezine bir elektrot yerleştirmemiz ve elektrik akımı vererek kişinin iştahını ve yemek yeme alışkanlıklarını kontrol edebilmemiz noktasında araştırmalar sürüyor. Bu bağlamda obezite tedavisi için beyin pili uygulaması çalışması yapılan bazı hastalarda hafızanın geriye çağrılabildiği görüldü. Bu da Alzheimer hastalığının tedavisi açısından önemli bir umut ışığı oldu. Yapılan kontrollü çalışmaların birkaç yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Beyin pilinin ayrıca bulimiya ve anoreksiya nevroza gibi yeme bozuklukları hastalıklarında, alkol ve ilaç bağımlılığı olgularında da etkili olduğuna dair çalışmalar var. Ancak bu dördüncü adımdaki beyin pili uygulamalarının sonuçlarının 3-5 sene alacağı tahmin ediliyor. Özellikle Parkinson hastalarında hayat kalitesini ciddi ölçüde arttıran beyin pili tedavisi, Türkiye'de zaten hareket bozuklukları ve distoni hastalıklarının tedavisinde de başarıyla uygulanıyor. Obezite, epilepsi, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde beyin pilinden yararlanmak için ise yurtdışındaki araştırmaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Beyin pilinin bu hastalıklardaki yararlılığı ve güvenilirliği bilimsel çalışmalarla ispatlandığında elbette ki tüm dünyayla birlikte hatta belki de daha önce Türkiye'de de uygulamaya başlayacağız.”