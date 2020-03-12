'Beyin pili tedavisi ile titremeleri sona erdi'

Şiddetli titremelerden muzdarip olan 78 yaşındaki Halil Cebeci, beyin pili ile yeniden sağlığına kavuştu. Cebeci'nin tedavi sürecini Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh anlattı.

78 yaşındaki Halil Cebeci, 27 sene önce sol elinin titremesi ile hayatını kabusa çevirecek olan Parkinson'un ilk belirtilerini yaşadı. Titremenin yanı sıra zaman içerisinde tutukluk, hareket yavaşlığı, yürüme ve konuşma güçlüğü yaşayan Cebeci sadece Parkinson sandığı hastalığı, aslında hem Parkinson hem de Parkinson ile en çok karıştırılan hastalık olan Esansiyel Tremordu. Bu hastalık bulgularının ikisine birden sahip olan Cebeci, yoğun titreme şikayetleri yüzünden bir bardak su dahi içememiş, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmiş, hayatı çileye dönüşmüştü.

78 yaşında beyin pili takılmasının çok riskli olduğu düşünülüyordu. Şimdiye kadar görülen en şiddetli titremelere sahip, aynı zamanda da en yaşlı hastalardan biri olan Cebeci, tedavi için Giresun'dan İstanbul'a geldi.

Hastanın yaklaşık 27 sene kadar önce sol elinde ilk titremelerin başladığını anlatan Zırh, yıllar içinde titremelerin diğer eline de geçerek şiddetlendiğinden bahsetti. Zırh, yıllarca ilaçla tedavi edilmeye çalışılan Cebeci'nin beyin pili operasyonu sonrasında sağlığına kavuştuğunu söyledi.

‘‘Beyin pili ameliyatlarında yaş tek başına kriter değildir''

Hastaya beyin pili takılmasının ardından titremelerin sona erdiğini söyleyen Op. Dr. Ali Zırh, operasyon hakkında da açıklamalarda bulundu.

Parkinson hastalığı ile birlikte titremeye neden olan birçok hastalığın mevcut olduğunu dile getiren Op. Dr. Ali Zırh:‘' Genelde Parkinson titremesi istirahat titremesidir. Bunun dışında pozisyonel dediğimiz bir eylem, bir işlem yaparken ortaya çıkan titremeler de var. Bunlar ‘Esansiyel tremor' başlığı altında anılır. Halil Bey, bu hastalık bulgularının ikisine birden sahip olan bir hastamızdı. Bizler, bazı durumlarda genç yaştaki bir hastaya ameliyat öneremeyeceğimiz gibi, ileri yaştaki bir hastaya da ameliyat önerilebiliriz. Yaş tek başına bir kriter olmayıp hastanın ilaca cevap vermesi, zihinsel durumu, beynin anatomik yapısı gibi birçok kriter ameliyat kararını belirlemektedir. Gerekli değerlendirmeler sonucu ameliyata uygun bulduğumuz Halil Bey'in 27 senelik titremeleri beyin pili tedavisi ile son buldu. Artık bağımsız yaşayabilecek ve günlük ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek'' dedi.