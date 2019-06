Beykent Üniversitesi 19. dönem mezunlarını verdi

Beykent Üniversitesi'nde 2018-2019 akademik yılında mezun olan yaklaşık 7 bin öğrenci büyük bir törenle diplomalarını aldı. Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen renkli törene Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Çelik, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, akademik kadro, öğrenciler ve öğrenci velileri katılım gösterdi.



Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, “Diploma bir başlangıçtır. Âdete temel olanı sağlamaktır. Gereken başarıyı sağlayıp, uluslararası standartların gereğini yerine getirerek diploma almaya hak kazanmanızdan ve mezun olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Diplomanız ve ömür boyu sürecek Beykent kimliğiniz sizi bundan sonraki yolculuğunuzda ilk ve doğru noktaya taşıyacaktır. Başlangıç noktasını doğru tayin ettiniz. Bu bakımdan şanslısınız. Bizler de sizlere sahip olduğumuz ve sizleri ömür boyunca izleyerek başarılarınızdan övünç duyacağımız için şanslıyız” dedi.



“Kapımız sizlere her zaman açık”

Konuşmasında mezun gençlere seslenen Prof. Dr. Murat Ferman, “Değerli mezunlarımız, üniversitemizde kazandığınız yetenekler bundan sonraki hayatınızda sizleri daha donanımlı, daha rekabetçi ve dik bir profile hazırlamıştır. Biz her zaman buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bizim sizlerle beraberliğimiz, sadece eğitim-öğretim süresi ve diplomayla sınırlı değildir. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Bundan sonraki yolculuğunuzda sizlere sıhhatli, başarılı, mutlu ve verimli bir hayat diliyorum. Biliyorum ki işi ucundan tutmayacaksınız. Çünkü siz en iyisini yapmayı, uluslararası standartları aşmayı öngören bir donanımla yetiştirildiniz. Sizler; bu birikiminizle, bu sağlam temelinizle, kendi anlayışınızla kendi kulvarınızda çok önemli işlere imza atacaksınız. Sizlere uzun ve bereketli bir ömür, katma değeri yüksek, insanlığa faydalı profesyonel bir yaşam diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.



Törende yıl boyunca çeşitli faaliyetlerde başarı elde eden mezunlar, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman tarafından tebrik edildi. Törenin sonunda keplerini büyük bir gururla atan gençler, yeni hayatlarına ilk adımı attılar.