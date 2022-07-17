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Beykent Üniversitesi Avrupa Şampiyonasına hızlı başladı

Beykent Üniversitesi Avrupa Şampiyonasına hızlı başladı
Beykent Üniversitesi Avrupa Şampiyonasına hızlı başladı

2022 Avrupa Üniversiteler Oyunları (EUG 2022), Polonya’nın Lodz kentinde başladı. A Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi, grubundaki ilk maçta Portekiz temsilcisi Porto Üniversitesi ile karşılaştı.

Ediz Kaan Fırıncıoğlu ve Gökhan Gökgöz'ün 12 sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldukları maçtan 3-1 galip ayrılan Barış Sümen'in oyuncuları 3 puanın sahibi oldu. Voleybol karşılaşmasının setleri 25-10, 25-13, 18-25, 25-19 sonuçlandı.

Şampiyonada B Grubunda ülkemizi temsil eden Gazi Üniversitesi takımı ise ilk maçta Ukrayna'nın Sumy State Üniversitesi takımına 3-1 mağlup oldu. İlk seti kazanan Gazi Üniversitesi takımı, arka arkaya verdiği setlerle ilk maçtan puan çıkartamadı. Bu maçın setleri ise 19-25, 26-24, 28-26, 25-15 sonuçlandı. Bugün yapılan maçta ise Beykent Üniversitesi, rakibi German Sport University Cologne'yi 3 - 2 yenmeyi başardı.

Son iki organizasyonun namağlup şampiyonu olan Beykent Üniversitesi takımın bu yılkı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

5- Fatih Uslu
6- Murat Fatih Örnek
7- Fatih Yörümez
8- Tuğberk Sungur
9- Erencan Can
10-Arda Bostan
11-Taha Erden
12-Keremcan Acar
15-Ediz Kaan Fırıncıoğlu
16-Serhat Fatih Uzun
18-Gökhan Gökgöz

Kafile Başkanı: Halil İbrahim Duru
Yönetici: Can Düşer
Antrenör: Barış Sümen
Y. Antrenör: Emre Dirier
Masör: Eren Toker

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