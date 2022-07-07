Beykoz Cam Billur Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Beykoz Cam ve Billur Müzesi, zengin koleksiyonuyla ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Müze, kütüphane, kafe, atölye, botanik park ve mini hayvanat bahçesiyle dünyanın sayılı örnekleri arasında yer alıyor. 15 ay önce kapılarını sanatseverlere açan Müze, bu yılın ilk 6 ayında 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Müze'nin kısa sürede İstanbul'un uğrak noktalarından biri sayılmasında, 117 ağaç türüne ev sahipliği yapan koruluk alanı, kafesi, cam atölyesi ve oyun parkı gibi sosyal donatılar etkili oldu. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Müze, Kurban Bayramı tatilinde de huzur dolu İstanbul'u yaşamak isteyenlerin gözdesi olmaya aday. Türk cam sanatının ve Avrupa camlarının, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan tarihsel gelişimini sanatseverlerin beğenisine sunan Beykoz Cam ve Billur Müzesi, medeniyet birikimimizi dünyaya anlatan benzersiz bir örnek. Camın tarihini, 12 farklı bölümde sergilenen bin 500 nadide eserle anlatan Müze; revzenler, kristaller, çeşmibülbüller, Avrupa ve Osmanlı camlarıyla görülmeye değer bir koleksiyonu barındırıyor bünyesinde. Müze aynı zamanda Avrupa'da Osmanlı sarayları için tasarlanmış yüzlerce ünik objeye ev sahipliği yapması bakımından da benzersiz bir değer taşıyor. Beykoz Cam ve Billur Müzesi sadece tarihî binası ve koleksiyonuyla değil bahçesiyle de ziyaretçilerin gözdesi. Müze'nin içinde bulunduğu koruluk alan, asırlık ağaçların gölgesinde uzayan yürüyüş yollarıyla ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Koruda ayrıca tavşan, ördek, tavuk ve tavus kuşu gibi birbirinden sevimli hayvanlar yaşıyor. Kendileri için özel olarak tasarlanan kümeslerde barınan ve bahçede özgürce hareket eden hayvanlar, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Müze'de yer alan ‘cam atölyesi', pazartesi dışında her gün hizmet veriyor. Atölyede cam ustası tarafından çocuklara ve yetişkinlere ‘cam boncuk' yapımı öğretiliyor. Atölyenin sonunda ortaya çıkan rengârenk cam boncuklar, bilezik veya kolye haline getirilerek katılımcıya hediye ediliyor. Beykoz Cam ve Billur Müzesi; kütüphanesi, seçkin lezzetler sunan kafeteryası, hediyelik eşya bölümü, çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri doğal malzemelerle oluşturulmuş oyun parkı ve otoparkıyla da ziyaretçilerine kusursuz bir gezi imkânı sunuyor. Müze, Kurban Bayramı'nın ilk günü (9.07.2022 Cumartesi) kapalı, diğer günler 9.00 – 17.30 saatleri arasında ziyarete açık.

Sevgi Canpolat