Beykoz'da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Yangın, Beykoz Merkez Mahallesi'nde sokakta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgli çalışma başlatırken ahşap bina küle döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

İLGİLİ HABER Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı

İLGİLİ HABER Torbalı’daki makilik yangını kontrol altına alındı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.