İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beykoz'da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Beykoz'da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı
Beykoz'da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Beykoz’da bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta bulunan binalara da sirayet ederken yangında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri ise havadan görüntülendi

Beykoz’da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Yangın, Beykoz Merkez Mahallesi'nde sokakta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgli çalışma başlatırken ahşap bina küle döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

İLGİLİ HABER
Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı
İLGİLİ HABER
Marmaristeki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var Marmaris’teki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var
İLGİLİ HABER
Torbalıdaki makilik yangını kontrol altına alındı Torbalı’daki makilik yangını kontrol altına alındı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.