Beykoz'da 2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Olay saat 06.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Seyit Çavuş Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısındaki alevler kısa sürede büyüdü, tüm çatıyı kapladı. Alevlere teslim olan binanın çatısı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürülebildi. Yangın sonucu 2 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken yangın sonucu 2. katta bulunan dairede de maddi hasar meydana geldi. Olay sonucu ölen ya da yaralanan bulunmazken binada yaşayan vatandaşlar yangını korku dolu gözlerle izledi.

Enes Şamil Gönenç - İbrahim Furkan Çelik

