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Beykoz'da 2 katlı restoran alev alev yandı

Beykoz'da 2 katlı restoran alev alev yandı
Beykoz'da 2 katlı restoran alev alev yandı

Beykoz Anadolu Hisarı’nda 2 katlı bir restoranda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun dumanın çevre ilçelerden de görüldüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan restoran havadan görüntülendi.

Beykoz'da bir iş yerinde yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, Beykoz Anadolu Hisarında saat 13.15 sıralarında 2 katlı bir restoranda çıktı. Restoran personellerinin dinlenme alanı olarak kullanılan bölümde çıkan yangın nedeniyle alevler restoranı sardı. Alevlere teslim olan restorandan yükselen yoğun duman çevre ilçelerden ve Avrupa Yakasından da görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Yasin Uğur

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