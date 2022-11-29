Beykoz'da 2 katlı restoran alev alev yandı

Yangın, Beykoz Anadolu Hisarında saat 13.15 sıralarında 2 katlı bir restoranda çıktı. Restoran personellerinin dinlenme alanı olarak kullanılan bölümde çıkan yangın nedeniyle alevler restoranı sardı. Alevlere teslim olan restorandan yükselen yoğun duman çevre ilçelerden ve Avrupa Yakasından da görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Yasin Uğur

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