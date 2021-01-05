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Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın

Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın
Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın

Beykoz'da bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın - Tıkla İzle

Olay saat 04:30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 4.katında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangının, dairede ikamet eden bir vatandaşın sigara izmaritinden çıktığı öğrenildi. Öte yandan dairede kalan vatandaşlardan biri dumandan hafif etkilenirken sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken daire içerisinde ve 8 katlı binadaki vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk ederken bir kısmı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayı gören Emre Ünal isimli vatandaş, "Önce bir tıkırtı duydum. Sonrasında yangın var diye birinin bağırdığını duydum. Duman kokusu aldım. Kendimi can havliyle dışarı attım" dedi.
Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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