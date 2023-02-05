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Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş. ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Tıkla İzle

İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beykozspor'un Ayazağaspor'u 2-1'lik skorla yenmesi ile sonuçlandı. Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağasporlu bir futbolcu, Beykozsporlu bir futbolcuya attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular birbirlerine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken, saha içerisinde çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Kavgada çok sayıda oyuncunun yaralandığı belirtildi.

Aykut Zor
 

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