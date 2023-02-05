Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beykozspor'un Ayazağaspor'u 2-1'lik skorla yenmesi ile sonuçlandı. Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağasporlu bir futbolcu, Beykozsporlu bir futbolcuya attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular birbirlerine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken, saha içerisinde çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Kavgada çok sayıda oyuncunun yaralandığı belirtildi.

Aykut Zor



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