Beykoz'da cam atölyesinde korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah 03.50 saatlerinde Beykoz İncirköy mahallesinde bir cam atölyesinde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyesin iç kısımlarını da sardı. Çevredekilerin haber etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle İGDAŞ ekipleri mahalledeki doğalgazı keserken ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın 1 saate söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken maddi hasarın meydana geldiği cam atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri yangına uzun süre müdahale eden itfaiye ekiplerine su ve ayran ikram etti.

Yangını haber alan iş yeri sahipleri olay yerinde bayıldı

Mahalle sakini Aziz Sandıkçıoğlu, ”bizim evimiz burası sesi duyduk yangın var, dediler. Çatıdan dumanlar çıkıyordu. Hortum bulduk müdahale ettik ama bizim çabamız yetmedi, itfaiyeye haber verdik onlarda çok kısa bir sürede geldiler, müdahale ettiler. İçerde çok şükür ölen yaralanan yok. Burada paketleme kolileri ve onların içine konulan köpükler vardı. Çok kısa sürede yangın yayıldı” dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.

Muharrem Çam

