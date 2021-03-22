İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beykoz'da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Beykoz'da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu
Beykoz'da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Beykoz’da bir evin çatısına düşen yıldırım mahallede paniğe neden oldu. Çatıda ufak çapta maddi hasar oluşurken, çıkan yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beykoz'da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu - Tıkla İzle

Olay, Beykoz Yenimahalle Ebegümeci Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği çatı katındaki odunlar bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Çatıdan gelen dumanları gören vatandaşlar hortumlarla yangın büyümeden müdahale etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri ise yangına son müdahaleleri yaparak tamamen kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Çevre sakinlerinden Hakan Var, “Dumanları görünce hortumlarla müdahale ettik. Görünürde bir şey yok ancak sanki büyük bir patlama oldu. Hatta abimin kulağı şu an duymuyor” dedi.

Abdul Samet Kaya

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.