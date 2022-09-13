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Beykoz'da denizde su hortumu oluştu

Beykoz'da denizde su hortumu oluştu
Beykoz'da denizde su hortumu oluştu

Beykoz açıklarında oluşan su hortumu görüntüleri paniğe neden oldu.

Beykoz’da denizde su hortumu oluştu - Tıkla İzle

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle denizde su hortumu çıktı. Beykoz'da oluşan su hortumu kareleri sosyal medyada vatandaşlar ve hava forum siteleri tarafından paylaşıldı. Net bir şekilde görülen su hortumu vatandaşları tedirgin ederek paniğe neden oldu.

Su hortumu nedir? Nasıl oluşur?

Hızla yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu sırada rüzgar şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan şeklin belirgin olmasına, havanın ise kararsız olmasına neden olur. Suyun üzerinde oluşan hortum ise, yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur.

Aykut Zor

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