Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı

Olay, Beykoz Körfez Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında yaşandı. Akşam saatlerinde İstanbul genelinde başlayan fırtına ve yağmur ile birlikte bir çınar ağacı cadde üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bazı araçlar hasar alırken, yol karşısındaki dükkanlar ağacın düşmesi ile zarar gördü.

Kaldırımda bulunan kişiler ise ağacın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Bölgede esnaf olan Melih Babuz, "Dükkanımdayken bir anda, yalıya gemi girdi falan zannettim. Yani marketi çalıştırıyorum. Tentenin üstünde kaldı ağaç. Yan taraf hasar gördü çok büyük. Çok sıkıntılı işler. Ya biz anlamadık nasıl olduğunu. Şoka girdik o anda. Başka da bir şey yok." dedi.

Emre Sertdemir



İLGİLİ HABER Sarıyer'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçlar yola devrildi