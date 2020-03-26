Beykoz'da İBB tarafından yapılan mezarlar vatandaşın tepkisini çekti

Beykoz Baklacı Mahallesinde İBB tarafından yapılan mezarlıklar vatandaşın tepkisine yol açtı. Vatandaşlar mezarlıklarda yapılan defin işlemlerinin ardından eldiven, maske gibi malzemelerin yerlere atıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Ayrıca alanda bazı ağaçların köklerinden koparıldığı da görüldü.

Mezarlara tepki gösteren vatandaş, “İki gün önce burada gömüler yapılmaya başlandı. İki gün önce 14, dün 10 tane. Şu anda da açık mezarlar var. Burası merkezi bir yer. 500 metre ilerimizde özel kolej var. Ana cadde, mahallenin içi burası” dedi.

Halit Arslan

