Beykoz'da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı

Olay, dün sabah saat 08.45 sıralarında Dereseki- Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavacık Şehit Mustafa Yazıcı Parkı durağından yolcu alan şoför Aydın Sarı, otobüse binen Zekariya Teksal'ın ayakta durmakta zorlandığını fark etti. Diğer yolcuların yardımıyla Teksal'ın koltuğa oturmasını sağlayan şoför, Teksal'ın kalp krizi geçirmesinden şüphelenip, güzergahını hemen değiştirerek otobüsü en yakın Medistate Kavacık Hastanesi acil servisine doğru sürdü. Adeta zamanla yarışan otobüs şoförü, Zekariya Teksal'ı hastaneye yetiştirip acil servis ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zekariya Teksal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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