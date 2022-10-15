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Beykoz'da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı

Beykoz'da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı
Beykoz'da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı

Beykoz’da özel halk otobüsü şoförü, yolculuk sırasında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz’da İETT otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoförün çabası da kurtaramadı - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saat 08.45 sıralarında Dereseki- Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavacık Şehit Mustafa Yazıcı Parkı durağından yolcu alan şoför Aydın Sarı, otobüse binen Zekariya Teksal'ın ayakta durmakta zorlandığını fark etti. Diğer yolcuların yardımıyla Teksal'ın koltuğa oturmasını sağlayan şoför, Teksal'ın kalp krizi geçirmesinden şüphelenip, güzergahını hemen değiştirerek otobüsü en yakın Medistate Kavacık Hastanesi acil servisine doğru sürdü. Adeta zamanla yarışan otobüs şoförü, Zekariya Teksal'ı hastaneye yetiştirip acil servis ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zekariya Teksal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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