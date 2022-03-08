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Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beykoz’da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Beykoz'da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı. Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi. Öte yandan 6 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay kamerada

Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.

Aykut Zor -Mustafa Biçer

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