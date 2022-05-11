Beykoz'da kaza yapan İETT otobüsünün lastiği yola savruldu

Edinilen bilgiye göre dün, Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan 34 CBN 045 plakalı İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu. Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar meydana geldi. Yolun kenarında duran İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Öte yandan lastiği çıkan İETT otobüsü vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sevgi Canpolat