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Beykoz'da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti
Beykoz'da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Beykoz’da iddiaya göre, arabasını çalıştıran şahıs yokuş aşağı kayan minibüsünü durduramayınca yayalara çarparak bir eve girdi. Yaşanan talihsiz kazada 1 çkişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Gümüşsuyu Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta akşamüstü sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 TA 2347 plakalı minibüsün sürücüsü aracını çalıştırmaya çalışırken yokuş aşağıya kayan arabasını durduramadı. Durmayan araç, süt satışı yapan Serdar Aslan ve arabasının başında toplanan vatandaşların içerisine daldı. Yokuş aşağıya kayan araç daha sonra bir eve çarparak durabildi. O sırada aracın başında toplanan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken süt satan Serdar Aslan ağır yaralandı. Çevredeki hastaneye kaldırılan Serdar Aslan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Aykut Zor - Mustafa Ayabakan
 

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