İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beykoz'da korkutan ev yangını

Beykoz'da korkutan ev yangını
Beykoz'da korkutan ev yangını

Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi’nde sabah saatlerinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın diğer binalara da sirayet etti.

Beykoz'da korkutan ev yangını - Tıkla İzle

Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi'nde sabah saatlerinde bir binada yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına uykusunda yakalanan vatandaşlar yangından güçlükle kurtulabildi. Müstakil bir evde başlayan yangın kısa süre içerisinde yanındaki binaya da sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar ile itfaiye ekipleri arasında yer yer tansiyon yükseldi.

Yangın çıkan dairelerden birinde bulunan İzzetullah İ; “Yangın saat 5:30'da başladı, biz uyuyorduk. Dışardan patlama sesleri geldi, seslere uyanıp pencereden atladık. Hiçbir şeyimizi alamadık. Her şeyimiz kaldı. Yangının elektrikten çıktığını söylediler. Yaralı yok.” dedi.

Mustafa Ayabakan
 

İLGİLİ HABER
Meksikada 33 ayrı noktada aktif orman yangını bildirildi Meksika’da 33 ayrı noktada aktif orman yangını bildirildi
İLGİLİ HABER
Büyükadada tarihi otelde yangın paniği Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
İLGİLİ HABER
Manisa Alaşehirde metruk binada korkutan yangın Manisa Alaşehir'de metruk binada korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Esenlerde 5 katlı binanın ikinci katında korkutan yangın Esenler’de 5 katlı binanın ikinci katında korkutan yangın
İLGİLİ HABER
TÜPRAŞta yangın: 4 işçi yaralandı TÜPRAŞ’ta yangın: 4 işçi yaralandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.