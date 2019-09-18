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Beykoz'da korkutan orman yangını

Beykoz'da korkutan orman yangını
Beykoz'da korkutan orman yangını

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolu Kavağı yolu üzerinde yer alan Yuşa tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ormanlık alanda kısa sürede yayılan yangına Beykoz itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İtfaiyesine bağlı ekiplerde müdahale etti. Çevredeki vatandaşlarında desteğiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınan alevlerin ardından uzun süre soğutma çalışması yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kundaklama şüphesi polisi harekete geçirdi
Askeri alana yakın bir noktada çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri bir saatlik çalışmanın sonunda yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına almayı başardı. Her türlü olumsuzluğa karşı uzun namlulu silahlarla bekleyen askerler gözlemlenirken, polis ekipleri de ormanlık alanda şüpheli kişi ya da kişileri aradı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kişi ya da kişilerce ormanlık alan yakılmak istendi. Bu iddiayı değerlendiren polis ekipleri karanlık alanda görülen ışıkların olduğu noktalarda şüpheli avına çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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