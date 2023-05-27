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Beykoz'da kuyuya düşen vatandaş 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı

Beykoz'da kuyuya düşen vatandaş 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı
Beykoz'da kuyuya düşen vatandaş 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı

Beykoz Riva’da çalı toplamaya çıkan vatandaş yolun kenarındaki kuyuya düştü. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından vatandaş kuyudan çıkarıldı.

Beykoz’da kuyuya düşen vatandaş 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı - Tıkla İzle

Olay 23.30 sularında Riva Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalı toplamaya çıkan Mehmet Başak çalı toplarken yol kenarındaki kuyuyu fark etmeyip kuyuya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kuyuya düşen vatandaş ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kurtarma çalışmasında kuyudan bir kedinin de çıkarıldığı gözlendi. Kurtarılan kedi ormana bırakıldı.

Ahmet Emin Şentürk

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