Beykoz'da metrelerce yükselen dalgaların kıyıya vurması kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gün içerisinde lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Şiddetli lodos Beykoz Riva sahilinde de etkisini gösterdi. Riva sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Metrelerce yükselen dalgalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Emre Sertdemir

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