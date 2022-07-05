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Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı
Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde önceki gün meydana gelen orman yangını ile ilgili yürütülen çalışmalarda 1 kişi “şüpheli” olarak yakalandı. Ormanlık alandaki anız bölgesinde yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım çıktığı öğrenildi.

Kentin kuzeyindeki Beykoz ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda önceki gün 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Uçak ve helikopterle alevlere müdahale edilerek yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmıştı.

Mevsimsel şartlardan dolayı olası orman yangınlarına karşı önlemlerini artıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yapılan denetimlerde Pazar günü Baklacı Mahallesi sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli tespit etti. Söz konusu ormanlık alanın sınırında şüpheli davranışlar sergileyen B.N. adlı zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen B.N.'nin, çıkan yangında parmağı olup olmadığı araştırılıyor. Yangının ise ormanlık alandaki anız bölgesinde yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım çıktığı öğrenildi.

Sadık Kahraman
 

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