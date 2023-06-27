Beykoz'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Olay, dün Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde yaşandı. Bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana, cadde üzerinde koşmaya başladı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte bekledi. Kaçmaya çalışan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yasin Uğur

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