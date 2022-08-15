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Beykoz'da şiddetli yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Beykoz'da şiddetli yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü
Beykoz'da şiddetli yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Beykoz’da etkili olan sağanak yağış spor salonunun çökmesine neden oldu. O an içerde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz’da şiddetli yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü - Tıkla İzle

Olay, Beykoz Acarkent'te sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks sitenin spor salonuna ait çatı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü. Çökme anında spor salonunda bulanan eğitmen ve vatandaşlar panik yaşadı. Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuz kısmına düştü. O anlarda havuz kısmında vatandaşların olmaması büyük bir faciayı önledi. Yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elyesa Karatepe - Ömer Karaoğlu

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