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Beykoz'da sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Beykoz'da sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Beykoz'da sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Beykoz'da otopark içerisinde bulunan araçtan dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı. Şahsın sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık gerçekleştirdiği öğrenilirken, yapılan üst aramasında iki adet sinyal kesici ele geçirildi.

Beykoz'da sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Tıkla İzle

Beykoz Göksü Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında otoparkta bulunan otomobilin içinden dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.O ve K.A'nın kiraladıkları araçla hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışma sonrası şahıslara Beykoz'da yakalandı. Yapılan aramada şahıslarda hırsızlık olayında kullanıldığı iddia edilen iki adet sinyal kesici ele geçirildi. Şüplheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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