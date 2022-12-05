Beykoz'da TFF binasına saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı



TFF'nin Beykoz'daki binasına 1 Eylül günü meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin 19 müştekiyi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cüneyd Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu katılırken, eski milli futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Başkan Vekili Murat Aksu, Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık savunma yaparken güldü

Mahkeme başkanının ‘Mermi adamın kulağına kadar gitmiş' sorusuna kahkaha atarak cevap veren tutuklu sanık Cüneyd Uslu, “Bulunduğum yer federasyona yakındır. Riva'da bulunan yüzen ev olarak tabir edilen bana ait olan evde oturmaya gittik. Oğuzhan'la beraber gittik. Alkol alıyordum. Müzik dinleyip keyif yapıyorduk. Alkolün etkisiyle havaya rastgele ateş ettim. Binayı görmem mümkün değil. Mesafe en az 150-200 metre. Tamamen talihsizlik oldu. Bir müddet sonra Oğuzhan'la başka yere geçtik. O gün toplantı olacağını nereden bileceğim. TFF Binası'na isabet edildiğini öğrenince olay yerine gittim. Orada ateş ettiğimi itiraf ettim. Beraatimi isterim” şeklinde konuşan sanık ifade verdiği esnada gülmeye başladı.

“Cüneyd bir hata yaptığını söyledi”

Sanık Oğuzhan Güneysu ise savunmasında, “Yüzen ev olarak tabir edilen yere gittik. Yiyecekler azalınca markete gittim. Ateş edildiği esnada yoktum. Döndüğümde, Cüneyd bir hata yaptığını söyledi. Daha sonra eve geçtik. Elindeki silahı bana verdi. Sakla daha sonra alırım dedi. Evin arkasındaki domates bahçesinin içerisine attım. Polis eve geldi. Olay yerine gittik. Olay haber olunca Cüneyd olay yerine gitmiş. TFF binası gözüküyordu ancak önümüzde ağaçlar olduğu için neresine denk geldi bilmiyoruz. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum” dedi.

“Ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık”

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu, eski milli futbolcu Hamit Altıntop, “Daha önce verdiğim ifadem doğrudur. Kimseden tehdit almadım. Toplantıda pencerenin önünde duruyordum. Toplantı devam ederken bir kaç el silah sesi duydum. Ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık. Sanıkları daha önce görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını isterim” dedi.

Diğer 18 müşteki de şikayetçi olduğunu belirtti.

Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun aralarında Hamit Altıntop'un da bulunduğu 19 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından 291'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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