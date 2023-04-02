Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Yenimahalle Dr. Ömer Besim Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisi ile yola savruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili ile kalabalığa daldı

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen yaralının yakını, otomobiliyle kalabalığın içine daldı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı

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