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Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı

Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı
Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı

Beykoz'da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa, İETT otobüsü çarptı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada yaralı yakını olduğu iddia edilen şahıs, otomobiliyle kalabalığın arasına daldı. Olayda İETT otobüsünün çarptığı kişiyle birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Yenimahalle Dr. Ömer Besim Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisi ile yola savruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili ile kalabalığa daldı

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen yaralının yakını, otomobiliyle kalabalığın içine daldı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı

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