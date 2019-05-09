Beykozlular Poyrazköy'de iftarlarını açtı

Beykoz'da geleneksel hale gelen sokak iftarında bir araya gelen vatandaşlar oruçlarını açtı. Poyrazköy'de gerçekleşen sokak iftarına Belediye Başkanı Murat Aydın ile yüzlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın masaları gezerek vatandaşları selamladı. İftarda yakın Kur'an-ı Kerim okundu.

İftar sonrası konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Aydın, “İftar sofralarımızı zenginleştirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beykoz Belediyesi olarak 2019 yılının Ramazan'ında her akşam bir yerde iftarımız var. 45 tane mahallemiz var hepsinde olmaya çalışıyoruz. Beykoz'umuzda Ramazan ayı boyunca iş adamlarımız, hayırseverlerimiz ikram sahipliği yapacaklar. İftar saati duaların kabul olduğu saattir. Bu anlamda bu saatte Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbi ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve tüm mazlumları koru. Ülkemizde çok güzel bir Ramazan ayı başlangıcı yaptık. Bu birlik ve beraberlik ortamının artarak, güçlenerek artmasını diliyoruz.” dedi

Mustafa Biçer