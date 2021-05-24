Beylikdüzü belediyesi 160 ağaçı kökünden söktü

Türkiye'nin tek balık müzesi olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımının ardından Beylikdüzü Belediye ekipleri bu seferde müzenin bulunduğu alandaki ağaçları söktü. 160 yetişkin ağacın bulunduğu yerde vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Genç ağaç diye tabir edilen, boyları 7-8 metreyi bulan ağaçların tamamı kökünden söküldü.

AĞACA BİLE SAYGILARI YOK

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan: ‘Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık. Yeşil alanın imara açılmasını engelledik. Şimdi de bizden bu şekilden intikam alıyorlar. Önce çocukların bilgi yuvası Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktılar, şimdide müzeden kalan ağaçları kökünden söktüler. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler. Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaç bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Eşi benzeri olmayan müzeyi yıktılar. İnsanın vicdanı sızlar. Yaprak açan ağaç bu mevsimde tutmaz. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil' ifadesini kullandı.

ANADOLU CADDESİ TAPULU MALIMIZ

Yaklaşık 13-15 yıl önce bölgeyi kendi elleriyle ağaçlandırdığını belirten Balıkçı Kenan: ‘İmamoğlu müzemizi yıktırdı. Şimdide ağaçları söktüler. Yaklaşık 15 yıl önce bu alanda hiç birşey yokken biz burayı ağaçlandırdık. Anadolu Caddesi ve tretuvar bizim tapulu mülkümüz. Biz yolu kapatma bahsi olunca Ekrem İmamoğlu bize, bizim belediyeden kiralamış olduğumuz alanla tapulu malımız olan Anadolu Caddesi'ni takas ederiz dedi. Biz sizden kira almayız. Sende yolu kapatma. Sen bizim yeri kullan bizde senin yerini kullanalım dedi. Şu anki Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık o zaman İmamoğlu'nun yardımcısıydı. 7 senedir bizim arazimizi kullandılar. Bizde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu yeri kullandık. Belediyede bizden kira almadı. Bizde belediyeden kira almadık. Bu anlaşmayı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Balıkçı Kenan yapmıştır. Bizim görüşmemiz bu üçlü arasında olmuştur. Bizim kiraladığımız yer zaten Türkiye Deniz Canlıları Müzesi. Orada hiç bir ticari faaliyetimiz yok. 30 senedir öğrenciler denizi, balığı sevsinler diye onlara tahsis ettik. Milyonlarca insan ziyaret etti. Girişler 30 senedir ücretsizdi. Bu müze halkımıza balığı sevdirdi. Hangi balık nerede yaşar. Kara sularımızdaki balıkları öğrendi. Üniversite öğrencileri gelip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde derslerini çalışıp, hatıra fotoğrafları çektirdi. 7 senedir bizim yerimizi kullanan Beylikdüzü Belediyesi sözünde durmadı. Hem bize, ecrimisil uygulaması yapıyorlar. Kiralık olan yere ecrimisil uygulaması olmaz. Kira gecikmiş ise gecikme bedeli alınır ama ecrimisil talep edilmez' şeklinde konuştu.

MÜZENİN BUGÜNKÜ MALİYETİ EN AZ 15-20 MİLYON LİRA

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde 200 tondan fazla balık olduğunu belirten Balıkçı Kenan: ‘Burada yaklaşık 41 tır dolusu balık var. Bunun anlamı maliyet olarak, yaklaşık en az miktarda söylüyorum 15-20 milyon lira. Yani bizim emek verip yaklaşık 30 yıldır tek tek inceleyip mumya haline getirdiğimiz balıklar bugün maalesef yerlerde. Bu müzeyi 30 yıldır halkımıza ücretsiz olarak sunduk. Milyonlarca öğrenciyi ağırladık. Türk karasularında olan balıklarımızı ölümsüz hale getirip gelecek nesillere aktırdık. Ama bugün görüyorsunuz ki topluma kazandırdığımız bu müze haksız yere, yerle bir edildi' diye konuştu.

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Bu mevsimde sökülen ağaçların yeniden dikilmesi mümkün olmadığını belirten çevre sakinleri: ‘Burada boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar vardı. Yaprak açmış, çiçek açmıştı. Bu mevsimde ağaçları söker yerini değiştirirseniz bu ağaçlar maalesef kurur. 160'a yakın ağacı kökünden söktüler yazık günah. Bu ağaçların kime ne zararı vardı' şeklinde tepki gösterdiler.