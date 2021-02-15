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Beylikdüzü E-5'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu! Vatandaşlardan yoğun tepki

Beylikdüzü E-5'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu! Vatandaşlardan yoğun tepki
Beylikdüzü E-5'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu! Vatandaşlardan yoğun tepki

Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapandı. E-5 karayolunda trafik çift yönlü olarak dururken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürüdü.

Beylikdüzü E-5'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu! Vatandaşlardan yoğun tepki - Tıkla İzle

İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde yeniden gösterdi. Özellikle Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapandı. E-5'de trafik çift yönlü olarak kapanırken, bölgeye çok sayıda belediye ekibi sevk edildi. Yolun açılması için çalışmalara başlandı.

İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kapanmasıyla yüzlerce araç mahsur kaldı. Araçlar kontak kapatırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeye başladı. Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durduruldu.

Vatandaşlar yolun kapanması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Erdal Can İçelli - Murat Delice

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