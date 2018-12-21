“Beylikdüzü 'nü daha da ileri taşımaya kaldığımız yerden devam edeceğiz”

33 yıldır yaşadığı Beylikdüzü 'ne farklı alanlarda ki hizmetleriyle bilinen Vehbi Orakçı “İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Hayata geçirdiği ‘Yaşam Vadisi'nde vatandaşlar ile sohbet etti. ‘Eğitim Kültür ve Teknoloji Vadisi'nde 150.000 metre kare üzerine yaptırdığı okulların gururunu yaşayan Orakçı, “2009 yılında hafriyatını aldığımız ve bizden sonra bir çivi dahi çakılmayan bu alana ülkemizin ve Ambarlı Limanı'ndan dolayı bölgemizin de ihtiyacı olan denizcilik lisesini ve farklı niteliklere sahip toplam 10 okul yapacağız” dedi.



“Yeşil Vadi'nin hayalini 90'lı yıllarda arazide çalışan bir Harita mühendisiyken kurmuştum ve gerçekleştirdik”

Beylikdüzü 'nün yaşanılası ve çok özel bir yer olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayı Vehbi Orakçı, “İçerisinde bulunduğumuz Yaşam Vadisi Türkiye'de ve İstanbul'da 1 milyon 200 bin metre kare alanıyla en büyük çevre projesi. Burada bu kocaman ağaçları görünce insan keyif alıyor, gurur duyuyor. Biz bu 10 bin fidanımızı 2006 yılında Orman ve Çevre Bakanımız Osman Pepe ile birlikte yanımızda binlerce öğrenci ile diktik. Şimdi orman oldu. İnsanlarımız burada geziyor, spor yapıyor, piknik yapıyor ve bunları gördükçe bizde gurur duyuyoruz. ‘Yaşam Vadisi'ni biz hayal etmemiş olsaydık, 1.200 dönümlük bu araziyi belediyemize kazandırmamış olsaydık ve bu ağaçları dikmemiş olsaydık İstanbul'un en gözde çevre projesi, yani Yeşil Vadi olmayacaktı” dedi.

Yeşil Vadi'nin hayalini 1990'lı yıllarda Harita Mühendisi 'iken kurduğunu ifade eden Orakçı, “Her yeri karış karış gezerken bu vadiye baktığımda bu hayali kurmuştum. Göreve gelince de dedim ki kendime, ‘Mühendissin yüz ölçümü yapıyordun, alet kurup koordinatları belirliyordun işte zamanı geldi' dedim. İlk işimiz burası ‘Yeşil Vadi' oldu. Biz şuan ‘Yaşam Vadisi'nin 1'nci etabındayız. 2'nci etap 3'ncü etap ve 4'ncü etaptan oluşuyor. Göreve geldiğimizde Allah'ın izni ile e-5 den yola çıkan bir insan bisikleti ile denize bağlanabilecek. Orada marinası ile İdo İskelesi ile deniz ulaşımını sağlayacağız. Sahil kısmında yine 200 bin metre karelik arazimizi peyzaj olarak düzenleyip insanlar geldiğinde sabah sporunu yapabilecekler. 1'nci etabımız şuanda toparlandı. 2'nci, 3'ncü ve 4'ncü etabında bitmesi lazım ki bütüncül bir proje olsun. 1 milyon 200 bin metre karelik alanıyla yaşam alanı olarak gençlerimize, kadınlarımıza, insanlarımıza tahsis olsun” dedi.

Diğer yandan ise gençlere ve kadınlara yönelik projelerinin de olduğunu söyleyen Orakçı, “Gençlik merkezlerimiz var. En az bin kadının istihdam edileceği ‘Aktif Kadın iş gücü' projemiz var. Kadınlarımızı hayata katıp, üretken bir konuma getireceğiz. Beylik Pazarı'mız vardı. Çok muazzam bir pazardı. Yıkıldı, inşallah onu da yeniden inşa edeceğiz” dedi.



“Eğitim Vadisi ile ihtiyacımız olan kaliteli eğitime ulaşacağız”

Eğitime verdiği önem ve katkılarıyla birçok projeye imza atan Orakçı, “Fen lisemiz Türkiye'de 12 bin okul arasından 1'nci oldu. Hemen yan tarafında ise meslek lisemiz var. Yine yan tarafta çukur hafriyatını aldık, 3'ncü okula başlayacaktık ama kısmet olmadı. 2009 yılında aldığımız bu hafriyata bizden sonra görüyoruz ki bir çivi bile çakılmadı. Bu ülkem adına büyük bir kayıp. Eğer biz devam etseydik, yapmış olduğumuz iki okulun yanı sıra diğer 8 okul ve bilim merkezi bitmiş olacaktı” dedi. Hayal ettiği ve hayalini gerçekleştireceği projeleri anlatan Orakçı, “e-5'den başlayıp denize kadar uzanan ‘Yaşam Vadisi' ve bunun yanı sıra ‘Eğitim Vadisi', öğrenci yurdu, turizm lisesi, fen lisesi, meslek lisesi, anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu ile bir vaha olacaktı. Kısmet olursa, tekrar göreve geldiğimizde ‘Yaşam Vadisi'nin hemen bitirilecek. ‘Eğitim Vadisi'nin 2009 yılının başlarında açtığımız ve bizden sonra bir çivi dahi çakılmayan, her gördüğümüzde içimizi acıtan bu alana ülkemizin ihtiyacı olan denizcilik lisesinin temelini atacağız. Beylikdüzü'müzün ihtiyacı olan teknolojiye, bilgiye ve kaliteli eğitim kurumlarına erişmiş olacağız” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

