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Beylikdüzü'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Beylikdüzü'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Beylikdüzü'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Beylikdüzü’de kafa kafaya çarpışan iki araçta toplam 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma ise polisin araya girmesiyle son buldu.

Beylikdüzü’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre ters istikametlerde seyreden, biri hafif ticari, 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araçta bulunan toplam 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerden yaralandı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışma ise polisin ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Olay sırasında sesi duyup yardıma koşan vatandaşlardan Ferdi Dağcı, “Sabah ofisimde oturuyordum büyük bir ses duydum dışarıya koştum. 2 araç kafa kafaya birbirine girmişler. Toplam 5 yaralı vardı. Birisinin bacağı kırıldı diyorlar ama o anı görmedim. Bu tarz kazalar oluyor önlem alınması çok önemli” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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