Beylikdüzü'de feci kaza: 1 ölü

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehdi Tuncay(26) yönetimindeki 34 FZJ 921 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç içinde bulunan Tuncay dahil 4 kişi sıkıştı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 kişi hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Tuncay'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Murat Delice - Talha Yiğit - Mahsun Işıklı

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