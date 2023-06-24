Beylikdüzü'de hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca soyunmaya başladı

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kadınlar, bir dükkandan ürün çalarken dükkan sahibi tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadınlar, yakalanmamak için soyundu. Hırsızlık şüphelileri olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hakan Polat - Mahsun Işıklı - Mert Yıldırım

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