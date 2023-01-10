Beylikdüzü'de iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi Eski Beylik Pazarı yanında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan 2 arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle bulundukları otomobilden inerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Yanlarındaki kadınların çığlıklarına ve araya girmelerine rağmen şahısların kavgası dakikalarca devam etti.

Mahsun Işıklı - Murat Delice - Mert Yıldırım

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