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Beylikdüzü'de iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada

Beylikdüzü'de iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada
Beylikdüzü'de iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada

Beylikdüzü’de alkollü olduğu iddia edilen iki arkadaş yol kenarında araçtan inerek tekme tokat kavga etti. Yanlarındaki kadınların da ayırmaya çalıştığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü’de iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi Eski Beylik Pazarı yanında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan 2 arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle bulundukları otomobilden inerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Yanlarındaki kadınların çığlıklarına ve araya girmelerine rağmen şahısların kavgası dakikalarca devam etti.

Mahsun Işıklı - Murat Delice - Mert Yıldırım

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