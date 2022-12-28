Beylikdüzü'de Rus iş adamının 26 milyon liralık kazası

Olay, saat 14.30 sıralarında Ambarlı Limanyolu'nda yaşandı. Rus bir iş adamı olduğu öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen şahıs 26 milyon lira piyasa değerindeki Lamborghini marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu. Araç kaza sonrası kullanamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis kazayla ilgili rapor tuttuktan sonra araç otoparka çekildi.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli - Hakan Polat

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